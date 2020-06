La curiosità. Il Napoli, la Juventus e le finali di Coppa Italia a Roma

Mercoledì 17 giugno alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma Napoli e Juventus si affrontano nella finale della Coppa Italia 2019-2020.

Per la Juventus è la diciannovesima finale della sua storia, mentre per il Napoli è la decima.

Nelle precedenti 18 finali la Juventus ha ottenuto 13 vittorie: nove in gara secca e quattro con partite di andata e ritorno. Per i bianconeri sono invece 5 le sconfitte in finale: tre con partite di andata e ritorno e due in gara secca.

Il Napoli nelle precedenti nove finali ha ottenuto cinque vittorie: una con partite di andata e ritorno, quattro in gara secca. Sono invece quattro le finali perse delle quali due in gare di andata e ritorno e due in gara secca.

Proprio le sconfitte nelle finali in gara secca ‘uniscono’ le due squadre: entrambe le hanno perse a Roma.

Il Napoli con Milan e Inter, la Juventus con Milan e…proprio con il Napoli nel 2012.

