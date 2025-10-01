La delegazione azzurra ha omaggiato gli ospiti con l’opera di Antonio Nocera “Amma faticà chiù assaje”

A poche ore dall’esordio casalingo degli azzurri in Champions League, la dirigenza dello Sporting Clube de Portugal è stata ospite della SSC Napoli in occasione del consueto pranzo pre-gara

Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha incontrato il Presidente dello Sporting CP, Frederico Varandas, insieme alle dirigenze dei rispettivi club. Nella splendida cornice del ristorante Palazzo Petrucci in Via Posillipo, è stato condiviso un momento di fair play e cordialità alla presenza di Šupraha Alojzije, Delegato UEFA, e di Bernardo Futscher Pereira, Ambasciatore del Portogallo in Italia.

La delegazione azzurra ha omaggiato gli ospiti con l’opera “Amma faticà chiù assaje”, realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera.

https://sscnapoli.it/a-palazzo-petrucci-il-pranzo-uefa-con-lo-sporting-cp/

