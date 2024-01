La disfatta di Torino a valle di una stagione fino a questo momento assai deludente

Il 3-0 subito a Torino giunge dopo una stagione in cui fino ad oggi è possibile salvare solo il passaggio agli ottavi di Champions League

Tante sconfitte in casa, scontri diretti persi (tranne il pareggio con il Milan in casa, la vittoria con l’Atalanta in trasferta e il pareggio con il Bologna), il cambio di allenatore da Garcia a Mazzarri. Il Napoli ha continuato a scivolare in classifica, mostrando un calo fisico e mentale sempre più preoccupante fino all’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Frosinone in casa e ieri alla sconfitta di Torino per 3-0 in campionato

Indiscrezioni parlano di un Aurelio De Laurentiis (fisicamente all’estero) adirato al termine del 3-0 del Napoli a Torino. Per Mazzarri un arduo compito nel post Garcia: da allora 43 giorni di Walter bis, per lui la la sesta sconfitta in dieci partite con le coppe a fronte di tre vittorie e un pareggio.

(immagine copertina tratta dal sito ssc napoli)

