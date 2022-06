La eSerie D 2022 è vinta dall’Ostiamare

Si è conclusa la eSerie D, il campionato eSport organizzato dalla LND eSports. A trionfare in finale è l’Ostiamare.

L’Ostiamare ha vinto per 2 a 1 in finale contro la Luparense, dopo una sfida che non ammetteva pronostici. Antonio Caiazzo ha portato in alto la sua squadra, lui che ha sempre indossato la maglia dell’Ostiamare sin dalla prima edizione della eSerie D.

Questo il commento del capitano del team vincente Sergio Barbera, riportato dal sito ufficiale della LND eSport:

“Ancora non abbiamo realizzato quello che abbiamo fatto. Ma siamo noi i Campioni. Sono stati due giorni di grande tensione. Come detto anche con il Trofeo in mano, devo ringraziare uno a uno i miei compagni per aver dimostrato a tutti, e a loro stessi, che sono i più forti.

Soprattutto dopo due gare non alla nostra altezza nel girone per accedere alle semifinali, in cui abbiamo rischiato davvero il passaggio del turno. Gli avevo chiesto una reazione anche di orgoglio e , già dalla prima semifinale col Vesta, l’abbiamo vista tutti.

La Lega Nazionale Dilettanti ha dimostrato ancora una volta che gli eSports possono diventare grandi eventi e trasmettere grandi emozioni, dando a tutti la possibilità di vivere il loro sogno nel calcio anche da casa, non essendo calciatori.“

