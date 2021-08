Sorpresa allo stadio Arechi di Salerno – Sulle tribune, durante la sfida di Serie A tra Salernitana e Roma, è comparso Al Thani.

La principessa Al Thani, in vacanza in Campania con la sua famiglia, pare sia venuta appositamente per vedere la Roma, anche se molti tifosi salernitani sognano di poter vedere la famiglia che tramite un fondo sovrano controlla il Psg, alla guida della squadra granata.

