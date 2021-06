La favola di Di Lorenzo, dalla Serie C alla titolarità con l’Italia

Giovanni Di Lorenzo sta vivendo una vera e propria favola ad Euro 2020, partito titolare ieri sera nella vittoria contro la Svizzera.

Una favola che parte da lontano per il terzino sinistro del Napoli, che ha cominciato a solcare i campi da calcio partendo dalla Serie C da professionista. Un percorso fatto di sacrificio e tanto sudore, conquistando sul campo quello che ora sta vivendo.

Dopo sei stagioni vissute tra Serie C e Serie B, Di Lorenzo è prelevato dall’Empoli. La stagione 2017/18 Giovanni la vive con l’Empoli ed insieme disputano una grande stagione di Serie B che porta la squadra alla promozione in Serie A. In totale, quell’anno, Giovanni colleziona 1 gol e 7 assist che aiutano l’Empoli a salire in Serie A. La stagione seguente, sempre con l’Empoli, si mette in mostra soprattutto per i gol segnati in campionato: ben 5.

Una stagione che fa scattare l’interesse di Giuntoli e del Napoli, che subito si mettono all’opera portandolo all’ombra del Vesuvio. Il resto è storia, con Di Lorenzo che si è guadagnato il posto sulla sua fascia di competenza, la destra, e che nessuno più è riuscito a scalzare. Inoltre, in più occasioni, Giovanni ha dato il suo apporto giocando anche come difensore centrale nei momenti più critici vissuti dal Napoli a causa degli infortuni.

Affidabilità, attitudine al sacrificio, buona capacità di spinta e tanta volontà hanno permesso a Di Lorenzo di arrivare a rappresentare l’Italia giocando con la nazionale. Prima, nel 2019 Mancini lo chiama per uno stage e da lì in poi diventa una presenza quasi fissa in Nazionale fino ad arrivare tra i 26 convocati dal ct per Euro 2020. Una favola che continua e che, speriamo tutti, continui a regalargli le tante soddisfazioni che si merita.

Comments

comments