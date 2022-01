La FIFA rivoluziona il mercato: fissato un tetto ai prestiti dall’1 luglio

La FIFA è pronta a rivoluzionare il calciomercato, con nuove regole che riguardano i prestiti dei giocatori a livello internazionale.

A riportare la novità è il portale Calcio & Finanza. Questo è quanto spiega la FIFA in una nota:

“L’introduzione di un nuovo quadro normativo in materia di prestiti dei calciatori rappresenta un altro passo importante nell’ambito della più ampia riforma del sistema dei trasferimenti, il cui iter è iniziato nel 2017. Inizialmente prevista per luglio 2020, l’attuazione delle nuove regole ha dovuto essere ritardato a causa della pandemia di COVID-19.”

Queste le novità elencate dalla FIFA:

Una durata minima del prestito, rappresentata dall’intervallo tra due periodi di registrazione, e una durata massima del prestito, ovverosia un anno

Divieto di sub-prestito di un giocatore professionista già in prestito a un terzo club

Una limitazione al numero di prestiti per stagione tra gli stessi club: in un dato momento durante una stagione, un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti ceduti in prestito da un unico club

Una limitazione al numero totale di prestiti di un club per stagione.

Per le limitazioni al numero totale di prestiti, i dettagli sono i seguenti:

Dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club potrà avere un massimo di otto giocatori acquistati in prestito e otto ceduto in prestito in qualsiasi momento durante una stagione.

Dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 si applica la stessa configurazione ma con un massimo di sette calciatori.

Infine, dal 1 luglio 2024, si applicherà la stessa configurazione ma limitata a un massimo di sei professionisti.

I giocatori di età pari o inferiore a 21 anni e i giocatori cresciuti nel club saranno esentati da queste limitazioni. Gli obiettivi fondamentali delle nuove norme sono i seguenti:

Sviluppare i giovani giocatori

Promuovere l’equilibrio competitivo

Prevenire l’accaparramento dei giocatori

Infine, per le federazioni affiliate alla FIFA sarà concesso un tempo di tre anni per attuare regole in linea con i principi stabiliti.

