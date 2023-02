La Figc apre un’inchiesta su Moggi: era a bordo campo di Napoli-Juve Primavera

Procura federale della FIGC ha aperto un’indagine sulla presenza di Luciano Moggi, a bordo campo durante la partita della Juventus Primavera in casa del Napoli.

Luciano Moggi non può accedere nel recinto di gioco di nessuna partita della Federcalcio, in quanto radiato dopo Calciopoli, il match era andato in scena il 14 gennaio scorso. La Procura guidata da Giuseppe Chinè vuole accertare le responsabilità di chi ha fatto entrare Moggi, e nei giorni scorsi ha già sentito Gianluca Pessotto, dirigente del settore giovanile della Juventus.

Luciano Moggi era balzato nuovamente agli onori della cronaca per il suo intervento durante l’assemblea degli azionisti della Juventus, il 27 dicembre 2022. Si era trattata della penultima assemblea sotto la presidenza Agnelli, prima di quella che il 18 gennaio 2023 ha portato all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Un intervento che è costato a Moggi intorno ai 7 euro in acquisto di quote. Come emerge dagli allegati al verbale dell’assemblea del club bianconero dello scorso 27 dicembre visionati da Calcio e Finanza, infatti, l’ex dirigente della Juventus possiede direttamente 20 azioni della società, pari allo 0,0000008% del capitale. Considerando il prezzo medio tra fine novembre 2021 e fine dicembre 2022, pari a 0,35 euro per azione, il costo per le 20 azioni si aggirerebbe così intorno ai 7 euro.

