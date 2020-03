La FIGC apre un’inchiesta sulle parole di Zhang contro Dal Pino

La Procura della FIGC risponde all’attacco lanciato via social da Zhang, presidente dell’Inter, che aveva criticato l’operato di Dal Pino.

Non è passato inosservato lo sfogo social di Zhang, presidente dell’Inter, nei confronti della Lega Calcio e di Dal Pino, presidente, per le ultime vicende sui rinvii delle partite. “Sei un pagliaccio, vergognati!” le sue parole in sintesi in un lungo post (che potete trovare QUI). La Procura della Figc risponde: ha aperto un’inchiesta per le parole in questione. Una battaglia a questo punto anche legale che continua e che incendia ulteriormente il clima bollente di questi giorni.

