La FIGC scrive al Governo: “Sostenere il calcio, fondamentale per la ripresa dell’Italia”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha scritto al Governo Italiano per fare in modo che quest’ultimo sostenga in modo appropriato il calcio.

Gravina ha parlato così:

“Siamo ad un bivio, dobbiamo agire con celerità per impedire che la crisi del calcio professionistico obblighi i Club al blocco dell’attività, mettendo così in ginocchio tutto il comparto sportivo, le aziende dei 12 settori merceologici ad esso collegati e l’intero sistema Paese, con un non auspicabile decremento della contribuzione fiscale diretta e indiretta.

Non abbiamo chiesto ristori al Governo, piuttosto di riconoscerci l’importanza socio-economica che il calcio ha attraverso l’adozione di alcune misure urgenti per risollevare i Club dalla crisi generata dal Covid-19. Il calcio può avere un ruolo determinante per la ripresa complessiva dell’Italia.”

La notizia arriva attraverso un lungo comunicato sul sito ufficiale della FIGC, dove ci sono anche le dichiarazioni del presidente di quest’ultima.

