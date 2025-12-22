La finale di Supercoppa: Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali. Nessun cambio in casa Napoli: Antonio Conte conferma in toto l’undici che ha battuto il Milan, compresi Elmas nel tridente d’attacco.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian Allenatore: Vincenzo Italiano