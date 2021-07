La finale Inghilterra-Italia e il ricordo dei loro favolosi anni ’60

Nel 1966 l’unica vittoria dell’Inghilterra in una competizione per nazionali, nel 1968 l’unica vittoria dell’Italia agli Europei: domani chi sfaterà il tabù?

La finale degli Europei 2020 vede di fronte l’Inghilterra padrona di casa e l’Italia di Mancini e Insigne, di Jorginho e Donnarumma.

Le due nazionali si sono già affrontate in una finale, ma era per il 3° e 4° ai mondiali del 1990 in Italia e a Bari gli azzurri hanno vinto 2-1.

Allo stadio Wembley di Roma Inghilterra e Italia si sfidano anche per sfatare i loro rispettivi tabù:

l’Inghilterra, che si vanta di essere la culla del calcio moderno, nel lontano 1966 ha vinto l’unico titolo della sua storia: il mondiale. Battuta proprio a Wembley in finale la Germania Ovest per 4-2 ma grazie a un NON gol che le ha spianato la strada del trionfo;

Ma il destino per questa attesa e inedita finalissima è andato oltre:

la finale si gioca a Wembley dove l’Inghilterra ha vinto il suo unico titolo battendo in finale la Germania Ovest;

ma si gioca anche di domenica 11 luglio…proprio come nel 1982 quando l’Italia a Madrid vinse il suo terzo titolo mondiale battendo 3-1 in finale guarda caso la Germania Ovest.

Nel calcio i tabù sono fatti per essere sfatati ma domenica sera una sola squadra potrà farlo: non resta che attendere le 22:50 circa (salvo supplementari e rigori) di domenica 11 luglio per scoprire chi meriterà il premio del destino.

