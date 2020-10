La Fiorentina pensa a Callejon per sostituire Chiesa

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, riferisce che la Fiorentina sta pensando all’ex azzurro Callejon.

Un’ipotesi nata nel caso in cui Federico Chiesa lascerà la viola per approdare alla Juventus. La nuova destinazione dell’ex azzurro sembrava essere la Spagna, per un ritorno in patria indossando la maglia del Villareal, ma pare che possa anche restare in Italia a questo punto.

Josè è promesso sposo e se l’ipotesi si concretizzerà le parti dovrebbero solo sistemare alcuni dettagli, chiude Di Marzio.

