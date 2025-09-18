La Fondazione Cannavaro Ferrara dona un’isola neonatale all’ospedale Monaldi

Un ulteriore obiettivo benefico raggiunto dalla fondazione presieduta da Ciro e Vincenzo Ferrara, da Fabio e Paolo Cannavaro e dalla madrina Maria Mazza: una speranza di vita per i piccoli pazienti

Nel suo ventesimo anno di attività, la Fondazione rafforza il suo storico legame con l’eccellenza sanitaria napoletana, consegnando un’apparecchiatura di vitale importanza al reparto di Terapia Intensiva Neonatale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un evento charity a Courmayeur che ha visto la partecipazione di grandi campioni dello sport.

In un gesto che unisce sport, solidarietà e impegno per il territorio, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha donato un’isola neonatale di ultima generazione al reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Monaldi di Napoli. Questa apparecchiatura, fondamentale per la gestione dei neonati in condizioni critiche, rappresenta un presidio salvavita che permetterà al personale medico di monitorare e intervenire con la massima efficacia e tempestività, offrendo ai piccoli pazienti le migliori possibilità di sopravvivenza e crescita.

L’isola neonatale è uno strumento cruciale che garantisce un ambiente termico stabile e un accesso immediato per le cure intensive, essenziale nei primi, delicatissimi istanti di vita dei bambini più fragili. La donazione risponde a un bisogno concreto del reparto, centro di riferimento per le patologie complesse e le nascite premature.

“Con questa donazione, vogliamo dare un futuro più sicuro ai bambini più vulnerabili” hanno dichiarato i fondatori Ciro, Vincenzo Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, presenti all’evento inaugurale. “Il nostro impegno per Napoli è un valore che ci guida da sempre. Tornare al Monaldi, un’eccellenza della nostra città, è per noi un onore e un dovere.”

UN IMPEGNO CHE DURA DA VENT’ANNI

Questa iniziativa si inserisce in un percorso di sostegno all’Ospedale Monaldi che la Fondazione porta avanti da anni. Già nel 2010, infatti, aveva donato un’avanzata apparecchiatura per il monitoraggio cerebrale dei neonati. A distanza di quindici anni, e in occasione del proprio ventennale che si celebra proprio quest’anno, la Fondazione rinnova il suo legame con l’ospedale, confermando una continuità d’azione che ha generato impatti tangibili per la comunità.

Nata nel 2005 dalla sinergia delle famiglie Cannavaro e Ferrara, la Fondazione, anche con la madrina Maria Mazza, si è sempre dedicata a progetti sociali focalizzati sull’infanzia, la sanità e il sostegno alle fasce più deboli della popolazione napoletana, con l’obiettivo di risolvere le criticità del territorio e contrastare il disagio minorile.

CAMPIONI IN PISTA PER LA SOLIDARIETÀ

La raccolta fondi per l’acquisto della sofisticata apparecchiatura è stata possibile grazie al successo di un evento di sciata benefica svoltosi a Courmayeur il 21, 22 e 23 marzo 2025. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Sobe Sport, agenzia specializzata nella gestione dell’immagine e della comunicazione di grandi sportivi.

All’appello della Fondazione hanno risposto con entusiasmo numerosi ex calciatori e campioni dello sport, che hanno messo in gioco la loro immagine per una causa di grande valore. Tra i partecipanti, nomi di spicco come Antonio Candreva, Gianluca Zambrotta, Riccardo Montolivo, Alessandro Nesta, Marco Parolo e Mark Iuliano, che insieme ai fondatori hanno dato vita a un momento di sport e aggregazione dal forte impatto sociale.

Il progetto ha visto inoltre la preziosa collaborazione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, che ha accolto con favore l’iniziativa. Un ringraziamento particolare va alla Direttrice Generale Anna Iervolino, al primario del reparto Giovanni Chello, alla caposala Carmela Romano e all’infermiera pediatrica Azzurra Di Mare, il cui supporto è stato fondamentale per il successo dell’operazione.

Con questa donazione, la Fondazione Cannavaro Ferrara non solo offre uno strumento tecnologico di inestimabile valore, ma lancia anche un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro, dimostrando come l’impegno collettivo possa fare la differenza nella vita delle persone e nel progresso della comunità.

La Fondazione Cannavaro Ferrara

Nata a Napoli nel 2005 dalla volontà dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara, la Fondazione Cannavaro Ferrara è un’organizzazione non profit che realizza e sostiene progetti di solidarietà sociale. L’obiettivo principale è fornire un sostegno concreto alla città di Napoli e alle sue comunità, con un’attenzione particolare all’infanzia, ai giovani in difficoltà e alla sanità. Nel 2025 la Fondazione celebra vent’anni di attività, un traguardo segnato da numerose iniziative benefiche e un impatto profondo sul territorio.

