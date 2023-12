La Fondazione Cannavaro Ferrara protagonista al Christmas Gala Charity con un nuovo progetto solidale

È andato in scena alla Mostra d’Oltremare “That’s Napoli”: FCF Christmas Gala Charity con 600 ospiti e la raccolta fondi per un importante progetto benefico

È stata una serata magica dedicata allo show, al divertimento, ma soprattutto alla solidarietà. L’appuntamento natalizio tanto atteso: “That’s Napoli” il Christmas Gala Charity 23, è stato organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara con l’intento di tramettere la gioia del Natale e raccogliere fondi per finanziare il progetto “Lloco: un luogo per tutti” promosso da Proodos, società cooperativa sociale impegnata sul territorio della città di Napoli e provincia in processi di costruzione di reti tra organizzazioni non profit, istituzioni e aziende nel voler dare soluzioni efficaci per persone bisognose.

Lo show è stato condotto da Maria Mazza, madrina della Fondazione, e da Veronica Maya. Presenti, naturalmente i 4 founders: Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Vincenzo Ferrara che hanno accolto personaggi dello sport, dello spettacolo e della musica oltre ai 600 ospiti, felici di assistere allo spettacolo e soprattutto di contribuire con la loro generosità, anche quest’anno, ad una giusta causa.

Per il 2023 i fondi raccolti – tramite le donazioni per la cena, l’asta benefica e la lotteria, contribuiranno alla realizzazione di un nuovo grande obiettivo che ha al centro la formazione dei giovanissimi. All’asta anche due magliette SSC Napoli con lo scudetto: quella del capitano, Giovanni Di Lorenzo, battuta per 1000 euro e quella del bomber azzurro Victor Osimhen, assegnata per 2700 euro.

Proodos da sempre è molto vicina ai ragazzi ed è attiva con servizi socioassistenziali, sociosanitari, progetti di innovazione imprenditoriale con finalità sociale in diversi settori. “Lloco: un luogo per tutti” ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico che colpiscono il territorio. Attraverso un percorso di esplorazione delle motivazioni, il progetto offrirà un’immagine rinnovata della scuola come luogo di promozione dei talenti, officina creativa e luogo di accoglienza e di ascolto per i ragazzi e le loro famiglie. E lo farà con percorsi personalizzati di formazione e inserimento lavorativo, con laboratori sportivi, street art, fotografia, giornalismo e altre esperienze educative e utili per il loro futuro.

Tra gli ospiti: Tony Figo, Alessandra Tumolillo, Emiliana Cantone, Mr Hyde, Ciccio Merolla, il maestro Carlo Morelli con la That’s Napoli Band, Valeria Marini, Maggie, Federica Raimo con i ballerini burlesque, Gaia Girace, Claudia Ruffo, Denny Mendez, Mara Santangelo, Maria Sole Di Maio, Rossella D’Antuono. E ancora: Diego Armando Maradona Junior, Gianni Simioli, Rosanna Iannaccone, Tiziana Beato e Luca Altomare.

Queste le dichiarazioni dei Founders:

Fabio Cannavaro: “Diamo questa volta la possibilità a 100 ragazzi di fare formazione e prepararsi per un futuro migliore. La Fondazione ogni anno propone e porta a termine dei progetti validi”.

Ciro Ferrara: “Proodos è una cooperativa che opera sul territorio da tanti anni. In questo caso verranno organizzati ad Acerra laboratori formativi, sportivi e non solo, per far comprendere ai ragazzi anche il concetto dello stare insieme, che noi ex calciatori, abbiamo sempre apprezzato. All’interno dello spogliatoio era un aspetto molto utile per superare momenti difficili”.

Paolo Cannavaro: “Quest’anno lanciamo un progetto nuovo, che vuole contrastare la povertà educativa. Può essere un valore aggiunto dare una formazione ai ragazzi per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro”.

Vincenzo Ferrara: “La Fondazione è cresciuta tanto in questi 18 anni, ci dedichiamo a progetti concreti, ed è una soddisfazione ogni volta vederli realizzati. Grazie a tutte le persone che sposano le nostre iniziative e ci aiutano da anni a fare qualcosa di utile per la nostra città”.

A seguire il link con il video di riepilogo dei progetti (alcuni) che la Fondazione ha realizzato in questi anni: https://we.tl/t-nfRvxxLJ8H

