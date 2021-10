La Francia vince in rimonta contro il Belgio

La Francia vince per 3-2 contro il Belgio in semifinale di Nations League. La squadra di Lukaku affronterà in finale la Spagna.

La Francia che era andata sotto per due gol nel primo tempo, vince in rimonta contro il Belgio. La squadra di Mbappé nel secondo tempo riesce a rimontare una partita quasi impossibile, nel primo tempo in gol Carrasco al 37′ e Lukaku al 40′, metre per la Francia arriva prima il gol del 2-1 all 62′ con Benzema e poi il pareggio al 69′ con un rigore finalizzato da Mbappé. All’87 al Belgio viene annunciato il gol del 3-2 e la Francia al 90′ vince la partita con un gol di Hernandez.

