La Gazzetta critica Cristiano Ronaldo: “Gli anni passano anche per lui”

Nella partita contro l’Atalanta Cristiano Ronaldo ha segnato il gol decisivo del 3 a 2 per il Manchester United, completando la rimonta.

La Gazzetta dello Sport, nelle pagelle, lo critica per la gara disputata fino al gol che ha completato la rimonta. Queste le parole sulla rosea:

“Partita ai limiti del penoso per l’ex juventino fino al gol finale. Una volta per tutte va ribadito: gli anni passano anche per lui.”

Il voto in pagella è di 6, ma a sorprendere è il giudizio sulla prova che come si può leggere è molto negativo. Una cosa che, negli anni che Cristiano Ronaldo ha passato alla Juventus, non accadeva.

Comments

comments