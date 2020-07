La Gazzetta dello Sport esalta il Napoli di Gattuso: “Si diverte e si sacrifica”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport esalta il Napoli di Gattuso dopo la vittoria di ieri contro il Genoa per 2 a 1.

In particolare, il quotidiano riporta che il Napoli si è “Gattusizzato” e lo si è visto proprio ieri sera quando Insigne è tornato in difesa per recuperare un pallone di testa. Anche i risultati certificano il tutto, con sette vittorie nelle ultime otto giornate di campionato, più la meritata vittoria della Coppa Italia.

Gli azzurri si divertono a giocare ed a sacrificarsi, dove tutti portano in campo lo spirito e le idee di Gattuso, chiude il quotidiano.

Comments

comments