La Gazzetta dello Sport esalta Osimhen

Osimhen ora mette d’accordo tutti, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del favoloso mese di settembre – 7 reti in soli 15 giorni fra campionato ed Europa League – che ha tolto ogni dubbio sulle reali qualità del centravanti nigeriano.

Di seguito le parole della Gazzetta:

“Chi lo criticava perché sgraziato nei movimenti, chi invece aveva a che ridire sulla tecnica, chi lo riteneva solo un contropiedista: tutti sono stati costretti a rivedere i propri giudizi perché Victor ha dimostrato di essere anche un attaccante d’area di rigore.

E basta rivedere il modo in cui ha realizzato queste sette reti per avere un dato oggettivo sulla sua crescita esponenziale, indispensabile per tenere lassù in alto alla classifica il Napoli di Spalletti, ancora a punteggio pieno dopo sette giornate di campionato

Il contropiedista ha dimostrato di saper giostrare in maniera efficace e perentoria in area. Ed i gol non raccontano tutto perché a Firenze – l’ultimo esempio su come vuole si muova Spalletti – è ancora Osimhen a risolvere la situazione nel momento in cui la squadra è sotto di punteggio e soffre la pressione dei viola. Fabian lo lancia in profondità e lui si procura il rigore.”

