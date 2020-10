La gioia della prima volta: ieri ben cinque calciatori hanno segnato il primo gol in Serie A

La prima volta non si scorda mai. Ancora più indelebile poi per un calciatore è la gioia per il primo gol segnato in Serie A. Nella quinta giornata una gioia vissuta da ben cinque calciatori.

Se non è passato inosservato il gol di Roberto Insigne che ha dato l’illusorio vantaggio al Benevento nella sfida contro il Napoli, per altre quattro prime volte forse si è parlato poco.

Doppio gioia in casa Cagliari. Nella vittoria dei sardi sul Crotone sono andati per la prima volta in gol in Serie A i cagliaritani Sottil e Lykogiannis.

Il Crotone non festeggia la prima volta di Messias e Molina. Anche i due calciatori della squadra calabrese hanno segnato il loro primo gol in Serie A. Peccato che però non sono serviti ad evitare la sconfitta proprio in casa del Cagliari.

Comments

comments