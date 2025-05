La gioia incontenibile di Napoli per il 4° scudetto! La città e la squadra, una sola cosa!

È il giorno della sfilata in autobus scoperto per i campioni d’Italia del Napoli di Antonio Conte, il momento più atteso dai tifosi: due anni fa, per motivi di ordine pubblico si preferì evitare la parata

Ore 15: i calciatori, lo staff tecnico e il presidente Aurelio de Laurentiis, arrivati via mare al Molo Luise, sono a bordo di due pullman e il loro tragitto è di 2,5 chilometri tra l’incrocio con via Sannazaro e piazza Vittoria per l’abbraccio di 150 mila tifosi. Gli ingressi saranno contingentati e i controlli avverranno con i contapersone.

Almeno altri 50 mila sono all’esterno, dove sono stati allestiti quattro maxischermi: a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza San Pasquale e in via Partenope all’altezza dell’ex Università. RaiDue trasmette tutto in diretta.

