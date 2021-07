La grande amicizia che legava Maradona e Raffaella Carrà: quella volta che il Pibe de Oro si fece arrestare per ‘colpa’ della cantante

L’Italia oggi è stata scossa dalla morte di Raffaella Carrà all’età di 78 anni.

Nonostante fosse una delle personalità più importanti del mondo dello spettacolo, Raffaella Carrà era legata al calcio e soprattutto a Diego Armando Maradona.

Tra i due c’era una grande amicizia che nacque nel 1979 quando Maradona si fece addirittura arrestare dopo aver forzato un cordone per poter assistere ad un concerto a Buenos Aires della cantante italiana. Dopo che la Carrà seppe che era stato arrestato, incontro Diego per firmargli una maglietta.

Il rapporto fra i due è continuato per tantissimi anni passando dagli anni in Spagna e in Italia fino ad arrivare ai tempi più recenti.

A dimostrazione di ciò è anche il messaggio scritto proprio da Raffaella Carrà in occasione della morte di Maradona: “Caro, caro Amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene”.

Comments

comments