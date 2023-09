La grande festa della StraCales: tra storia, sorrisi e sanissimo agonismo

E’ stata un’edizione speciale della Stracales, classico appuntamento per podisti sulle strade dell’Alto Casertano. Numeri importanti per un evento che continua a crescere grazie a dedizione e impegno degli organizzatori.

Lo sport e il fascino di una tradizione agonistica lunga trentasei anni, a tutela della storia che da queste parti fa rima con Cales, patrimonio immenso sperperato nei secoli per ignavia. O per scarso rispetto di origini lontanissime. La StraCales ha vissuto nel suo 36esimo anniversario un pomeriggio di emozioni, sorrisi, divertimento. Tra appassionati provenienti da tutta la regione, accolti a Calvi Risorta nel parco intitolato alla memoria di una vittima del dovere, il brigadiere dei Carabinieri Giovanni Pepe. Alla fine sono stati 700 gli iscritti alla competizione, organizzata con dovizia di particolari dai ragazzi dell’Atletica Cales, con il patrocinio ASI e in memoria di Massimo Ranucci e che prevedeva gara podistica, camminata sportiva e family run. insomma, una festa immensa di sport e salute all’insegna di tanti sorrisi e gioia pura di stare insieme. L’atleta della Podistica Normanna Abdelkebir Lamachi, con il tempo di 27′ 33” ha completato gli otto chilometri previsti conquistando la vittoria. A tre secondi dal primo Lorenzo Ventrone (Felix Running), a trenta secondi Gennaro Betti (Atletica Riardo) a completare il podio maschile. Corsa che ha avuto uno svolgimento avvincente con un gruppetto iniziale di sei elementi, Antonio Farina, Vincenzo Migliaccio e Vincenzo Capanna a completarlo, che ha vissuto la selezione naturale già a metà percorso. Dopo tre chilometri a vincere il traguardo volante dedicato alla memoria di Gigi Mele, ex ciclista professionista e icona calena, era stato proprio Lamachi d’un soffio su Gennaro Betti, ex pedalatore anche quest’ultimo, con spiccate doti di scalatore. Quest’ultimo si è messo in evidenza per generosità e combattività, perdendo passi decisivi solo sull’ultima salita in località Visciano. Tra i locali, ottima prestazione di Antonio De Biasio, sedicesimo al traguardo e primo dei caleni. Al femminile Anna Trinchillo è risultata la vincitrice, in 39esima posizione dell’ordine di arrivo generale, con il tempo di 33’45”. Secondo e terzo posto rispettivamente per Annamaria Capasso (International Security) e Katiusca Capua (Amatori Vesuvio). Ottime le prove anche di Girolama Piccirillo e Filomena Caricchio, quarta e quinta e tesserate per la Tifata Runners Caserta.

“Siamo contentissimi di questa festa eccezionale – ha raccontato Leopoldo Rossi, attivissimo dirigente e podista dell’Atletica Cales – tutta la cittadinanza si è ritrovata qui al Parco Caleno e sono stati davvero tanti i commercianti che hanno voluto contribuire con opere spontanee di sponsorizzazione. Agonisti ma non solo, questo è lo slogan al quale da sempre lavoriamo con il presidente Pino Carusone e tutti gli infaticabili soci del nostro sodalizio. In queste condizioni ottimali non vediamo d’ora di rimetterci a lavorare per la prossima edizione”.

La manifestazione si è protesa fino a tarda sera nell’ampio spazio di verde del parco, con degustazioni enogastronomiche e sanissimo divertimento.

A Calvi Risorta lo sport ha vinto, celebrando come meglio non si poteva la storia immensa della capitale d’Ausonia che ancora potrebbe essere riscoperta.

Comments

comments