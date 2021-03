La Juventus fallisce ancora una volta l’obiettivo Champions League e viene eliminata agli ottavi dal Porto.

Il risultato finale finale di 3-2 in favore dei bianconeri è stato deciso dai gol di Chiesa (doppietta) e Rabiot per la Juventus e dalla doppietta di Sergio Oliveira per il Porto.

Ai portoghesi basta il 2-1 dell’andata che sommato al 3-2 di questa sera permette al Porto di superare il turno grazie al maggior numero di gol segnati in trasferta.

Comments

comments