La juventina Cristillin membro UEFA: “Vi anticipo il risultato di domani”

Intervenuta ai microfoni di radio Kiss Kiss il membro dell’UEFA Evelina Cristillin ha parlato della finale della Supercoppa facendo anche una battuta sul risultato.

“Domani vince il Napoli 9-0. La Juve ha perso 3-0 in casa con la Fiorentina, il Napoli invece l’ha battuta per 6-0, quindi il risultato della partita di domani sarà di 9-0 per gli azzurri.

Tifosi allo stadio? Io credo che bisogna essere realistici e per vedere il pubblico negli stadi dovremmo aspettare ancora parecchio tempo.

C’è stato un impegno enorme da parte della regione Emilia Romagna per far disputare la partita di domani a Reggio Emilia. Si sono comportati tutti in modo molto generoso per cui in qualche modo è giusto giocare adesso anche perché cercare date disponibili con un calendario così fitto era complicato”.

Comments

comments