Serie A

La Juventus batte il Cagliari e perde Vlahovic

Pubblicato il

La Juventus vince 2-1 in rimonta contro il Cagliari ma perde il centravanti 

Vlahovic si infortuna accusando una ricaduta di un precedente infortunio, che gli farà saltare la sfida con il Napoli

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top