La Juventus batte il Cagliari e perde Vlahovic

La Juventus vince 2-1 in rimonta contro il Cagliari ma perde il centravanti
Vlahovic si infortuna accusando una ricaduta di un precedente infortunio, che gli farà saltare la sfida con il Napoli
Serie A: nel pomeriggio vincono Udinese e Juventus
Il Genoa di De Rossi ritrova la vittoria
Napoli: Ufficiale la decisione su Gilmour.
Totti: “Maradona è il calcio”
Napoli: ultimo allenamento prima della partenza
I ricavi certi del Napoli in Champions
Il Como in zona Champions
Ultim’ora Sky sull’ipotesi formazione Napoli contro la Roma
Lobotka:”Roma partita test”.
Napoli: Olivera, Spinazzola, Gutierrez. Sembra il gioco delle tre carte.