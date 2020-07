La Juventus insiste per Milik: proposti di nuovo due giocatori al Napoli

La Juventus continua a provarci per Arek Milik. Secondo il Corriere dello Sport i bianconeri avrebbero offerto di nuovo delle contropartite.

Arkadiusz Milik sempre la prima scelta per la Juventus. Questo, almeno, quanto riportato dal Corriere dello Sport che nella sua edizione odierna riporta dell’insistenza dei bianconeri che continuano a corteggiare l’attaccante polacco del Napoli.

La situazione però non si smuove, con gli azzurri che chiedono almeno 40 milioni di euro e la Juve che continua ad offrire contropartite tecniche per smorzare la cifra. Due sono i nomi offerti stavolta: Pellegrini, terzino ora in prestito al Cagliari e Federico Bernardeschi, ormai parte fissa di questa trattativa.

Trattativa che, però, risulta sempre bloccata, in quanto il Napoli ribadisce la volontà di incassare tutta la cifra, senza contropartite.

