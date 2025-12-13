La Juventus non verrà ceduta

Il consiglio di amministrazione di Exor ha respinto l’offerta di cessione delle quote della Juventus
Così Elkann
https://x.com/juventusfc/status/1999867571684921675?s=46&t=ZANwi1Guvpe9c9VPHOArgQ
Sky: La probabile formazione del Napoli a Udine
Verso Udinese-Napoli: I precedenti
Stamattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno e poi è partito per Udine
Il Cardinale Battaglia in visita privata al Centro tecnico di’ Castelvolturno.
J Jesus potrebbe non essere disponibile per Udine.
Spinazzola:”Il Benfica ha avuto un’altra energia rispetto a noi. Partite ravvicinate? Importante il recupero”,
De Laurentiis: ”Io e Conte amici. Mourinho un grande. Ora costruisco il Centro Sportivo”
Il Napoli vince il premio Gazzetta Sport Awards
Champions: Napoli e ora che succede?
Kobbie Mainoo resta un giocatore d’interesse per il mercato prossimo del Napoli