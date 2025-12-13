Serie A

La Juventus non verrà ceduta

Il consiglio di amministrazione di Exor ha respinto l’offerta di cessione delle quote della Juventus 

Così Elkann

https://x.com/juventusfc/status/1999867571684921675?s=46&t=ZANwi1Guvpe9c9VPHOArgQ

