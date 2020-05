La Juventus richiama i suoi calciatori, ma Ronaldo resta in Portogallo

Secondo quanto riportato dall’ANSA in vista della ripresa degli allenamenti, la Juventus avrebbe richiamato i suoi calciatori che si sono trasferiti all’estero durante la quarantene per il coronavirus. Problemi per Ronaldo ancora in Portogallo.

Problemi però per Cristiano Ronaldo.

Secondo l’emittente tv TVI l’aereo personale che dovrebbe riportare il calciatore a Torino è bloccato a Madrid.

L’atterraggio sarebbe previsto a Funchal, capitale dell’isola di Madeira, ma per tre volte i piani di volo sono stati bocciati. Ronaldo, sottolineano i media portoghesi, rimane cosi’ per ora nella sua villa di Canical.

Fonte ANSA.

