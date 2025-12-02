Coppa Italia

La Juventus si qualifica ma perde Gatti

Pubblicato il

La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia vincendo 2-0 contro l’Udinese

infortunio per Gatti

