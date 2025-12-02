La Juventus si qualifica ma perde Gatti

La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia vincendo 2-0 contro l’Udinese
infortunio per Gatti
Sky:Napoli-Cagliari la probabile formazione scelta da Conte.
Sky: C’è una notizia che potrebbe cambiare le strategie del Napoli a gennaio e c’è anche una possibile uscita.
Gilmour dopo l’intervento carico e voglioso di tornare presto.
I ringraziamenti di McTominay dopo la premiazione al Gran Galà del Calcio.
Coppa Italia niente tempi supplementari
Il Napoli fa man bassa di premi al GGdC e McTominay è il miglior giocatore assoluto.
Serie A: stop del Bologna in casa, cede 3-1 alla Cremonese
De Laurentiis al Gran Galà del Calcio 2025
Antonio Conte al Gran Galà del Calcio 2025: “Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, non sarà semplice”
Classifica cortissima in testa. L’importanza degli scontri diretti. La posizione del Napoli.