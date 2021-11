La Juventus sotto inchiesta: la frase emersa durante le intercettazioni telefoniche

Repubblica oggi in edicola pubblica una frase che sarebbe stata pronunciata da persone vicine al presidente della Juventus Andrea Agnelli, frase che sarebbe emersa durante le intercettazioni telefoniche



Ecco un passaggio dell’articolo pubblicato da Repubblica:

“Peggio di così c’è solo Calciopoli” si dicono tra loro parlando al telefono gli uomini del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Questo un passaggio, estrapolato dall’edizione odierna di Repubblica, sull’indagine che la magistratura sta svolgendo sul caso plusvalenze nel calcio.

E ciò che i finanzieri registrano nei tre mesi chiave del calcio mercato, svela un mondo che travalica i confini penali per entrare nel campo dei possibili illeciti sportivi. È un «intero sistema che è malato» commentano i pm che presto invieranno tutti gli atti delle indagini alla procura federale della Figc, nella convinzione che siano emersi ‘numerosi profili’ da far tremare numerose altre squadre, non solo la Juventus.

