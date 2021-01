La Juventus torna al lavoro in vista della Supercoppa: il report

La Juventus di Pirlo è tornata al lavoro, in vista della sfida di Supercoppa contro il Napoli, dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter di Conte.

Sul sito ufficiale è disponibile anche il report del lavoro svolto. Report che potete leggere di seguito:

“Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con fischio d’inizio alle ore 21, la Juve scenderà in campo per affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana, il primo trofeo in palio in questa nuova stagione.

La mattinata di lavoro è stata così suddivisa: scarico per chi ha giocato ieri, possessi palla, esercitazioni e partita per la restante parte del gruppo.

Domani sarà già vigilia di Supercoppa e la squadra si ritroverà nuovamente al mattino al Training Center prima della partenza per Reggio Emilia dove alle ore 19.15 si terrà la conferenza stampa di presentazione della gara.“

