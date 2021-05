La Juventus vince la Coppa Italia battendo l’Atalanta per 2 a 1

Si è conclusa la finale di Coppa Italia, tra Juventus e Atalanta, che ha visto anche il ritorno dei tifosi tra gli spalti dello stadio.

La Juventus riesce a battere l’Atalanta per 2 a 1 ed a conquistare il suo unico trofeo di questa stagione. Nel secondo tempo è Federico Chiesa a trovare il gol del vantaggio, battendo Gollini; la Dea nel secondo tempo si è spenta e non è stata incisiva come nel primo tempo.

Primo tempo, tra l’altro, caratterizzato da un paio di episodi dubbi che hanno fatto infuriare l’Atalanta. La Juventus affronterà l’Inter nella prossima Supercoppa Italiana.

