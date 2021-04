Le ultime voci di corridoio vedono in bilico la permanenza di Paratici alla Juventus. Giuntoli è uno dei nomi per sostituirlo.

L’ultimo anno in particolare potrebbero portare il club bianconero a cambiare, dati i tanti problemi recenti che si sono creati con Paratici. Il ds del Napoli è visto dalla Juventus come uno dei possibili candidati per sostituirlo dopo ben 11 anni.

Una possibilità concreta ma, ad oggi, rimane ancora tutto da decidere.

Comments

comments