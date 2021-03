Dopo la decisione del Giudice Sportivo di far giocare Lazio-Torino, il club biancoceleste annuncia che agirà nelle sedi preposte.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni.”

