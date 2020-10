La Lazio la vince nel secondo tempo, è 2-1 al Bologna

La Lazio si riprende a Bologna, vincendo contro la squadra di Mihajlovic 2-1 nel secondo tempo. Seconda vittoria in campionato.

La Lazio rialza la testa, batte il Bologna e trova la sua seconda vittoria in campionato, nonché secondo successo consecutivo considerando l’impegno di Champions. Proprio la partita contro il Dortmund è stata fondamentale per il morale degli uomini di Inzaghi, che contro il Bologna soffrono per un tempo, rischiano di andare sotto e poi pigiano quanto basta sull’acceleratore per sbloccare la partita, infine chiuderla. Finisce 2-1 con Luis Alberto che si sblocca, trovando la prima rete e Immobile che in campionato non segnava dalla prima giornata. Terza sconfitta consecutiva per il Bologna che si era presentato all’Olimpico senza paura, ma che torna a casa con un pugno di mosche e soprattutto un terzo ko consecutivo che rischia di aprire una crisi.

