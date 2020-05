La Lazio protesta: “Un tentativo di spallata, nell’aria si avverte l’attacco nei nostri confronti”

Il direttore della comunicazione della Lazio Stefano De Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel.

“Guardo indietro e vedo la strada percorsa finora: la crescita non è mai venuta meno nonostante le fisiologiche difficoltà. I complimenti arrivano anche al di fuori dei confini nazionali: anche all’estero si avverte la sensazione di una Società che è stata allestita sul cemento armato.

Dobbiamo tornare nuovamente in trincea, questa volta in modo inaspettato. C’è un tentativo di spallata nei confronti della Lazio, un attacco che si avvertiva da giorni e che si sta traducendo in situazioni a dir poco spiacevoli.

La Società ha fatto della correttezza la propria peculiarità: non abbiamo chiesto che si parlasse bene del club ma di rispettarne il lavoro e la sua gente.

Le allusioni e le frasi tra le righe non sono accettabili. La Società è vigile e risponderà a tutto ciò che verrà tirato in ballo in modo fantasioso.

Negli ultimi due mesi abbiamo sempre auspicato la ripresa ed il conseguente termine del campionato per il bene del sistema e dei tifosi. Se qualcuno ha un pensiero diverso, dispiace che il comportamento che ne deriva è un attacco a testa bassa nei confronti di questa Società, che però ha sempre agito nel rispetto totale.

Intorno alla Lazio non possono essere evocati fantasmi, sarebbe disgustoso. C’è amarezza per i riflettori puntati in modo negativo, per i quali non troviamo alcuna motivazione.

Ho dato mandato ai miei collaboratori di fornire il materiale minuto per minuto al comparto legale: la Società non si farà attendere. Mi auguro che non ci siano altri motivi di discussione, ma nell’aria si avverte l’attacco nei nostri confronti: vogliamo tornare presto a parlare di calcio giocato.

Tali comportamenti derivanti da fattori esterni ci danno fastidio”.

Comments

comments