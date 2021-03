La Lazio rischia il -6 in classifica, il motivo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero la Lazio e il suo presidente Lotito rischiano dure sanzioni per il caso dei tamponi.

La Procura Federale venerdì potrebbe chiedere sul caso tamponi una una penalizzazione di 6 punti in classifica.

Inoltre è possibile che la Procura possa chiedere l’inibizione del presidente Lotito.

L’eventuale condanna di Lotito rischia di far decadere il patron biancoceleste da ogni carica federale per sempre, in quanto accumulerebbe i 12 mesi e un giorno di squalifica negli ultimi dieci anni.

