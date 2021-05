E’ finito il derby, la Lazio esce sconfitta con un gol per tempo dalla Roma che, con il 2-0 finale, prova a prenotare un posto in Conference League.

Con un gol per tempo, di Mkhitaryan e Pedro, la Roma s’è aggiudicata il derby. Con questo successo la Roma allunga sul Sassuolo per difendere la settima posizione che porta in Conference League, la nuova competizioni Uefa, mentre la Lazio dice definitivamente addio alla lotta per la Champions.

