La Lazio travolge il Verona

La Lazio vince contro il Verona
Gli uomini di Sarri travolgono gli scaligeri 4-0
Le pagelle di Napoli-Cagliari
Napoli: Hojlund che percentuale realizzativa!
Serie A: Juve vittoriosa con il Genoa, pari tra Fiorentina e Torino
Rasmus Hojlund: finite le visite mediche si attende solo l’annuncio
Alessandro Buongiorno dopo il match:”Felicissimo di essere di nuovo utile per la squadra e per l’assist”
Hojlund è arrivato a Villa Stuart
Alex Meret commenta la vittoria: “Prova di grande maturità, siamo stati premiati”
Antonio Conte dopo Napoli-Cagliari in conferenza: “Vedo grande applicazione e fame non solo di chi già c’era ma pure da parte dei nuovi”
Hojlund è arrivato in Italia
Live – Napoli-Cagliari: vittoria in extremis per gli azzurri !!! Al 95′ passa il Napoli con ANGUISSA (1-0; 95′ Anguissa)