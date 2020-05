La Lega minaccia Sky: se non paga, verranno oscurate le ultime 5 giornate

Ormai è guerra tra Lega e Sky per i diritti televisivi di questo finale di stagione di Serie A. Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera.

Il primo atto di guerra della Lega a Sky è stata la domanda di un’ingiunzione di pagamento presentata in tribunale. Ma questo potrebbe non essere l’unico. Come riferito dal Corriere della Sera, infatti, la Lega è pronta a chiedere un risarcimento danni e, soprattutto, ad oscurare le ultime 5 partite di Serie A nel caso in cui da Sky tardasse ancora ad arrivare l’ultima rata dei diritti televisivi. Un’ipotesi, comunque, complicata perché senza tifosi allo stadio e senza le tv connesse, le partite non potrebbero essere viste da nessuno.

Comments

comments