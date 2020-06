La Lega Serie A ha deciso di omaggiare il mister Gattuso in occasione dell’accesso alla finale di Coppa Italia del Napoli. Un modo per stargli vicino in questo momento di dolore.

Di seguito il post pubblicato:

Gennaro Gattuso è abituato a lottare e reagire in ogni circostanza, sul campo e nella vita. 💪

Sarà a Roma per la #CoppaItaliaCocaCola, la seconda finale della sua carriera come allenatore. 🏆@sscnapoli #WeAreCalcio pic.twitter.com/YRtAdUVsNM — Lega Serie A (@SerieA) June 14, 2020

