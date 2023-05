La lettera di Ferrara per Maradona: “Guarda un’ultima volta quaggiù. Nessuna è più bella di Partenope stasera”

In una giornata di festa, Ciro Ferrara, parte della compagine capitanata dall’Argentino e oggi commentatore di DAZN, dedica una lunga lettera a Maradona sicuro che dall’alto guardi lo spettacolo nello stadio che porta il suo nome, nella città che gli riconosce devozione.

Nello speciale DAZN disponibile da oggi in app, “Caro Diego l’attesa è finita, questo è il rumore che fa la gioia”, Ciro percorre le strade di Napoli parlando col Pibe de Oro, ricordando i successi calcistici, ma soprattutto i tratti culturali: il munaciellu, San Gennaro, la scaramanzia e la fede. Il sacro e il profano per consacrare a tutti i Santi, anche quelli sportivi, un trionfo atteso tre decenni.

Di seguito un estratto della lettera di Ciro Ferrara, talent di DAZN.

Ogni anno il Dieci Maggio c’è l’usanza, per noi a Napoli di onorare lo scudetto.

Ognuno deve fare la creanza, ognuno deve avere ‘stu pensiero.

Quest’anno, come a Totò nella Livella, è capitata un’avventura, l’avrai sentito dire, Diego, anche se riposi, in fondo non sta passando sotto silenzio.

L’attesa è finita. Questo è il rumore che fa la gioia.

[…]

È sempre qualcosa più di sé stessa, Napoli. Mette la malinconia in un giorno di festa e si fa una risata nei giorni della disperazione. Ti fa credere di essere ‘o paese d’’o sole e poi ti accoglie con la pioggia; la pioggia che cadeva quando segnasti il tuo gol più incredibile alla Juve.

[…]

Quando c’eri tu, lo stadio portava il nome di un santo, e adesso porta il nome tuo. Il nostro vecchio campo Paradiso è abbandonato. Sembra una di quelle città fantasma nel vecchio West. Ma il vero paradiso è in giro. È piena di turisti, Diego, la tua Napoli. Vengono a vedere i set delle serie tv, i posti al sole, il mare fuori. Stasera sono venuti a vedere i tuoi murales e la città dipinta. Vengono per capire l’inspiegabile, il ricordo di un amore che ci parla e non ci passa. Eccola, Diego, la lettera di Napoli per te.

Guarda un’ultima volta quaggiù.

Nessuno è più bella di Partenope stasera.

