La Liga, cinque nuovi casi da Coronavirus: tra questi il portiere del Betis Siviglia

In Spagna l’obiettivo è di far ripartire il campionato per il 12 giugno; la Liga oggi ha comunicato che cinque calciatori sono positivi al Coronavirus.

La Liga ha comunciato la notizia con un annuncio ufficiale; tra i cinque positivi c’è anche il portiere del Betis Siviglia, Joel Robles, che ha deciso di pubblicare un video in cui afferma ciò. Video che potete vedere di seguito:

Nonostante la volontà di voler riprendere il campionato, quindi, anche in Spagna nasce il problema di positivi al Coronavirus scoperti solo dopo con i tamponi. Come successo in Italia per Fiorentina e Sampdoria.

