La Liga fa scattare la denuncia per Juventus, Manchester City e PSG all’UEFA

Dalla Spagna, in particolar modo da As, arriva la voce che la Liga ha denunciato all’UEFA Juventus, Manchester City e PSG.

Il motivo portante della denuncia è presunte irregolarità finanziarie. Nel dettaglio, secondo quanto riportato da As, per la Juventus la denuncia è scattata per l’inchiesta penale sulle plusvalenze aperta dalla Procura di Torino mentre per il City il motivo è la congruità dell’affare Haaland.

Qualche giorno fa Tebas, presidente della Liga, aveva attaccato il PSG per la regolarità del rinnovo di Mbappé. E per il PSG la denuncia potrebbe scattare a breve, dato che ancora non è stata presentata all’UEFA. L’obiettivo dietro queste denunce è quello di preservare l’integrità del sistema calcistico europeo e, soprattutto, la competitività dei club spagnoli.

