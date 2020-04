La Liga potrebbe non riprendere prima dell’estate, a rischio anche Barcellona-Napoli

Salvador Illa, Ministro della Sanità spagnola, in conferenza stampa ha accennato anche alla possibile ripresa della Liga in Spagna. A rischio anche il ritorno di Champions a Barcellona.



Questo è quanto ripreso dai media spagnoli.

“Non posso dire ora se il calcio professionistico potrà riprendere prima dell’estate.

E’ necessario aspettare per capire come evolve l’epidemia e soltanto dopo si potrà capire come riprendere le diverse attività professionali.

Le cose non saranno più come prima.

L’idea di pensare che lo stato di allarme potrebbe finire tra 15 giorni, sembra affrettata. Ma vedremo come procede”.

Come anticipato dall’UEFA i campionati che interrompono la loro attività, vedranno le proprie squadre fuori dalle edizioni attuali delle coppe europee. Quindi se si ferma la Liga di conseguenza il Barcellona, come Real Madrid e Atletico Madrid, verrebbero escluse dalle coppe.

