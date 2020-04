La Liga si prepara per il ritorno: squadre in campo ogni 72 ore

Il portale di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, riferisce che in Spagna lavorano già per quando si potrà ritornare in campo per la Liga.

In particolare, dopo una riunione in cui erano presenti tutte le parti coinvolte, si è raggiunto un accordo. L’accordo tra l’associazione calciatori e la Federazione spagnola prevede di giocare ogni 72 ore, quando si potrà tornare in campo.

Nonostante questo accordo, la RFEF sarà molto attenta alle temperature dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto per tutelare la salute dei giocatori. Si potrà giocare solo se le condizioni lo permetteranno ed inoltre saranno autorizzate due pause nel corso delle partite, una per tempo, per permettere ai giocatori di reidratarsi.

