La Liga riparte tra le polemiche a causa della proposta dell’Atletico al Real

Il Sole 24 Ore riferisce della ripartenza del campionato spagnolo, con le squadre della Liga che torneranno in campo nella giornata di oggi.

A tal proposito, stasera alle 22 ci sarà il derby tra Siviglia e Betis, così come domani ci sarà il derby tra Valencia e Levante. Le big, invece, scenderanno in campo sabato e domenica; il derby di domenica tra Atletico e Real Madrid ha iniziato a sollevare le prime polemiche.

Questo perché i tifosi dell’Atletico non hanno gradito la mano tesa dal presidente del club ai rivali storici del Real; Real che non ha disposizione il Bernabeu a causa dei lavori di rifacimento dello stadio. Nel momento in cui il presidente Cerezo ha proposto al Real di giocare al Wanda Metropolitano, sono partite le proteste.

Per ora, però, il Real preferisce giocare le partite nello stadio “di casa”, quello del centro sportivo di Valdebebas, almeno fino alla chiusura di questa stagione.

