Champions League

La lista UEFA del Napoli

Pubblicato il

La lista dei calciatori del Napoli che parteciperanno alla League Phase della Uefa Champions League:

69 AMBROSINO Giuseppe

31 BEUKEMA Sam

4 BUONGIORNO Alessandro

14 CONTINI Nikita

11 DE BRUYNE Kevin

22 DI LORENZO Giovanni

20 ELMAS Eljif

6 GILMOUR Billy

3 GUTIERREZ Miguel

19 HOJLUND Rasmus

70 LANG Noa

68 LOBOTKA Stanislav

27 LUCCA Lorenzo

8 MCTOMINAY Scott

1 MERET Alex

32 MILINKOVIC-SAVIC Vanja

7 NERES David

5 JUAN JESUS

17 OLIVERA Mathias

21 POLITANO Matteo

13 RRAHMANI Amir

37 SPINAZZOLA Leonardo

26 VERGARA Antonio

99 ANGUISSA Frank Zambo

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top