La maglia all’asta indossata da Maradona in Italia-Argentina raggiunge i 14mila euro

In poche ore la maglia all’asta indossata da Maradona in Italia-Argentina raggiunge quota 14mila euro, con offerte da tutto il mondo, i proventi andranno in beneficenza.

Grande successo per l’asta solidale promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara a favore delle famiglie bisognose di Napoli, con offerte provenienti da tutto il mondo. Tra i memorabilia più contesi, la maglia di Diego Armando Maradona del 1987. Ciro Ferrara, i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, insieme a tanti amici calciatori campani, hanno dato vita, dal 15 aprile scorso, al progetto: “#JeSoVicinoaTe: Uniti per Napoli”.

Un’asta solidale per aiutare le famiglie partenopee più bisognose e le fasce deboli in emergenza per il coronavirus. La campagna – diventata virale sui social network grazie alla partecipazione dei suoi protagonisti – procede a grande ritmo. Il più richiesto è il ‘gioiello’ che Ciro Ferrara ha deciso di mettere all’asta: la maglia dell’Argentina donatagli da Maradona dopo la gara del suo debutto in Nazionale il 10 giugno 1987 (Italia – Argentina 3-1).

Anche Diego condivide l’iniziativa, ricordando con affetto l’amico in un post su instagram: “Caro Ciro, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je Sto Vicino A Te! E a tutti voi, insieme alla Fondazione Cannavaro Ferrara.” La maglia del pibe de oro è già a quota € 14.000, per un totale di asta complessivo che raggiunge quasi € 30.000 per offerte che provengono da vari paesi nel mondo tra cui Cina, Giappone, US, Francia, Irlanda, Polonia oltre all’Italia

